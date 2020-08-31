شوية قرود.. زوجة محمود علاء نجم الزمالك تهاجم الجماهير الشامتة فى إصابته

وجهت إيمان عادل زوجة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،هجوما عنيفا ضد عدد من الجماهير الشامتة فى إصابة محمود علاء خلال لقاء إنبى مساء أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 23 من بطولة الدورى.

وقالت زوجة مدافع القلعة البيضاء،حسابها الشخصى على موقع التوصل الاجتماعي "انستجرام": "كمية سخافة وقرف وقلة أدب مش طبيعية، مش هعلق على شوية قرود على إصابة محمود، وأعمل شغل النسوان اللى انتوا عملتوه، وده عشان أنا أرجل منكم للأسف" . وأضافت : " فكرة إنك حيوان تدعي على لاعب لا عمره أذاك ولا تعرفه شخصيا أصلا ولا اتعاملت معاه لمجرد إنك من جمهور منافس، اسمحلي أقولك إن الحيوان فيه رحمة في قلبه عنك".