شوية قرود.. زوجة محمود علاء نجم الزمالك تهاجم الجماهير الشامتة فى إصابته

وجهت إيمان عادل زوجة محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك،هجوما عنيفا ضد عدد من الجماهير الشامتة فى إصابة محمود علاء خلال لقاء إنبى مساء أمس الأحد، ضمن لقاءات الجولة 23 من بطولة الدورى.
وأضافت : " فكرة إنك حيوان تدعي على لاعب لا عمره أذاك ولا تعرفه شخصيا أصلا ولا اتعاملت معاه لمجرد إنك من جمهور منافس، اسمحلي أقولك إن الحيوان فيه رحمة في قلبه عنك".
وواصلت : " روحوا اتعالجوا بقى يا شوية مرضى وارحمونا من قرفكوا، وإن شاء الله كل دعوة اتقالت تتردلك فى أهلك وأقرب الناس ليك يا معدوم الضمير والرحمة، ربنا يحرق دمك وقلبك يارب، إن شاء الله كل واحد طلعت منه دعوة مؤذية تترد فيك وفى أقرب الناس ليك وحسبى الله ونعم الوكيل".
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