عاجل.. رئيس برشلونة يغري ليونيل ميسي براتب خيالي للبقاء

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أحمد جودة - القاهرة - يعرض جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة على خورخي ميسي والد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي ووكيله أعماله خلال الجلسة المنتظرة بينهما راتبًا خرافيًا من أجل إقناع البرغوث بالبقاء في قلعة كامب نو.
ويجتمع رئيس برشلونة بوالد ليونيل ميسي بعد غد والذي طلب تفعيل بند الرحيل مجاناً نهاية الموسم حين تؤكد إدارة البارسا أن مدة تفعيل البند انتهت فى 10 يونيو الماضي.
وكشفت شبكة "ESPN" العالمية عن أن رئيس برشلونة سيعرض على ميسي التجديد لموسمين حتى يونيو 2023 مقابل 100 مليون يورو سنوياً.
وشددت الصحيفة أنه على الرغم من تقديم هذا العرض، إلا أن إدارة برشلونة لا تشعر بالتفاؤل من قبول هذا العرض.
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