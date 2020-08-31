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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره وادي دجلة، مساء الجمعة المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل لا شيء، بينما فاز وادي دجلة على نادي مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – جونيور أجايي – محمد مجدي أفشة — أحمد الشيخ.

الهجوم: أليو بادجي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 62 نقطة، بينما يتواجد وادي دجلة في المركز التاسع برصيد 26 نقطة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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