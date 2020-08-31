كارتيرون يستقر علي الدفع بشيكابالا أمام بيراميداز

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ضم محمود شيكابالا، قائد الفريق، للقائمة التى ستشارك فى مواجهة بيراميدز المقبلة.
وجاء ذلك بعد انتهاء عقوبة إيقاف شيكابالا بنهاية مباراة إنبى التى جمعت بينهما مساء أمس، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والذى انتهى بفوز الأبيض بهدف دون رد.
ويخوض الفريق الأبيض مواجهة بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقين فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية اليوم الإثنين في تمام الخامسة مساء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء
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