لجنة الشطرنج تدشن برنامج تدريب لاعبي الأندية

- لنشر ثقافة اللعبة

تدشن اللجنة اليوم برنامجا تدريبيا عبر الاتصال المرئي ومنصة zoom وذلك ضمن برامجه المتعددة هذا العام بهدف حث وتشجيع الأندية للمشاركة في بطولتي الأندية للعموم والفئات العمرية بغية تعليم الشطرنج ورفع المستوى الفنيي للاعبين المشرحين من قبل الأندية وبواقع 8 لاعبين من كل ناد يشتمل على 5 لاعبين دون 16 سنة و 3 لاعبين 17 سنة وما فوق، وتأتي هذه المبادرة سعياً في نشر ثقافة اللعبة وتعزيز ممارستها لدى الناشئين والعموم وكذلك رفع مستوى بعض اللاعبين وتأهليهم للاستحقاقات الداخلية مستقبلاً، وهذا البرنامج ضمن عدة برامج تهدف من خلالها اللجنة إلى استمرارية فعاليات وبرامج اللجنة في ظل الاوضاع الراهنة والتي كانت سبباً لايقاف الأنشطة الرياضية في السلطنة .

وتحاول اللجنة من خلال الدعاية والتسويق للبرنامج إلى حث واستقطاب أكبر عدد من الأندية والعمل على تأهيل اللاعبين فنياً ، حيث سيتم تدريب المستهدفين لمدة شهر سبتمبر وبواقع 20 حصة ، كذلك العمل على انتقاء المجيدين منهم وضمهم للمستويات الاعلى . وسيشرف على التدريب مدرب المنتخب بشير القديمي وبعض المدربين المتعاونين من خارج السلطنة من خلال تقديم 5 حصص تدريبية أسبوعياً .

علماً بإن البرنامج سيشمل العديد من المحاضرات التفاعلية وكذلك البطولات الودية بين اللاعبين وكذلك بطولات الفرق بذات نموذج بطولة الأندية والفرق والتي تقام هذا العام الكترونياً ، إلى جانب تقديم المهارات الأساسية لرياضة الشطرنج نظرياً وعملياً من خلال بعض البرامج التدريبية والمنافسات، واوضاع التكتيك المختلفة في الشطرنج وبعض أوضاع الافتتاحيات والنهائيات ووسط اللعب .

والتركيز على تحليل المباريات بشكل اسبوعي مع حل المسائل العامة والخاصة في الافتتاحيات والنهائيات وكيفية التعامل مع المواقع الالكترونية الشطرنجية وتحليل بعض الادوار لابطال اللعبة مثل بطل العالم فيشر .