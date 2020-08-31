حكام السلطنة يشاركون في اللقاء الافتراضي للاتحاد الدولي للكاراتيه

شارك حكامنا الدوليون للكاراتيه في اللقاء الافتراضي عن بعد عبر منصة الاجتماع بالفيديو والذي أقامه الاتحاد الدولي للكاراتيه ، حيث شارك كل من أحمد الزكواني و سالم القطيطي و هلال العبدلي و سليمان الهنائي ويوسف السيابي و نسمة ونس. افتتح اللقاء أنطونيو إسبينوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه وبحضور خافيير إسكالانتي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي و بمشاركة عدد ٣٠٠ حكم دولي من ٩٥ دولة ، حيث رحب الرئيس بالحضور وتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم التحكيمية.

بعدها تم شرح الإجراءات التي يجب أن يتبعها الجميع في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ المنتشرة في الآونة الأخيرة ، ثم تحدث رئيس لجنة الحكام خافيير إسكلانتي في شرح عدة نقاط تتعلق بإجراءات التسجيل و تجديد رخصة التحكيم الدولي ، وبعدها تم الإجابة على استفسارات وأسئلة الحضور فيما يتعلق بقانون التحكيم الدولي والذي تم تطبيقه بداية يناير ٢٠٢٠.

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