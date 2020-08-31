اتحاد (الهجن) يعلن عن دعم لميادين السباقات بالولايات وتشكيل لجنة للدراسات والبحوث والبيانات الرقمية

- أصدر عددا من الاشتراطات التنظيمية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

أصدر الاتحاد العماني لسباقات الهجن امس عددا من الاشتراطات الواجب مراعاتها عند إقامة سباقات الهجن، وذلك في إطار المنهج التنظيمي الذي ينتهجه الاتحاد لإقامة سباقات الهجن بكافة ميادين السلطنة، حيث نصت هذه الاشتراطات على ان يقام السباق تحت اشراف وتنظيم اللجنة المحلية بالولاية إداريا وماليا.

كما تضمنت الاشتراطات ان تكون المساهمة المالية من مؤسسات محلية دون سواها، و عدم وضع اي ملصقات تحمل صور افراد من داخل او خارج السلطنة ما عدا شعارات المؤسسات المحلية الداعمة للسباقات ، واقتصار القصائد الشعرية على الوطن و جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فقط.

كما شملت الاشتراطات التقيد بالانظمة الواردة في لائحة سباقات الهجن، واكد الاتحاد العماني لسباقات الهجن على ان مخالفة الضوابط والانظمة سوف يؤدي الى المساءلة القانونية.

وكان الاتحاد العماني لسباقات الهجن قد عقد مؤخرا اجتماعا له ناقش فيه عودة انشطة وسباقات الهجن، واعلن عن دعم لميادين السباقات بالولايات لاقامة سباقات تأهيلية خلال الايام القادمة، وتشكيل لجنة للدراسات والبحوث والبيانات الرقمية من اجل تطوير برامجه المختلفة .

وستعمل لجنة الدراسات والبحوث والبيانات الرقمية على تطوير البيانات الرقمية لادوات الاداء في الاتحاد و تفعيل دور الاتحاد في الجانب البحثي والدراسات المتعلقة برياضة سباقات الهجن وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بالبحوث والدراسات .

وتأتي هذه الاشتراطات تزامنا مع اقتراب انطلاق موسم سباقات الهجن 2020/ 2012م، حيث يستعد ملاك ومضمري الهجن بمختلف ولايات ومحافظات السلطنة للموسم الجديد وسط اجراءات احترازية لتفادي انتشار ونقل عدوى فيروس كورونا كوفيد ـ 19.

وكانت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19، قد سمحت باستئناف سباقات الهجن ضمن الحزمة السادسة التي أعلنت عنها اللجنة الاسبوع الماضي ، وشهد عدد من الميادين اقامة عدد من السباقات .

حيث كان الاتحاد العماني لسباقات الهجن قد اصدر بالتزامن مع استئناف السباقات عددا من الضوابط والاجراءات الاحترازية والوقائية لمضامير وميادين الهجن، والتي نصت على فتح ميادين السباقات لاقامة السباقات بدون حضور جماهير، مع ضرورة لبس الجميع للكمامات، وقد حدد الاتحاد ثلاثة أشخاص يسمح لهم فقط بركوب السيارة الواحدة بدون اصطحاب الاطفال، مع ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وابقاء مسافة آمنة بين الجميع، وضرورة التقيد بمسافة لا تقل عن مترين اثناء الانتظار في المضمار، وتقنين عدد الافراد والعاملين الى اقل قدر ممكن وللحاجة الماسة فقط، مع منع تجمع الافراد عند نقطة البداية والنهاية، اضافة الى ضرورة ان يكون دخول الهجن من بوابة الانطلاق بشكل منظم.