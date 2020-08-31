فى منتصف الليل .. تفاصيل خناقة طارق العشري والسقا داخل معسكر المصري

محاولات كبيرة يبذلها مجلس إدارة النادى المصري بقيادة سمير حلبية للصلح بين طارق العشري المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم وعبدالظاهر السقا المدير الرياضي .

وشهدت الأيام الماضية مشادة عنيفة بين طارق العشري مدرب المصري وعبدالظاهر السقا، وذلك قبيل ساعات قليلة من مباراة الأهلى أمام المصري، والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

وعلم " دوت الخليج" أن الأزمة بدأت ، بعدما أبدى طارق العشري غضبه الشديد من موقف عبدالظاهر السقا الخاص بإخفاء عينات المسحات الطبية عنه لعدد ساعات ليس بالقليل ، وعلم طارق العشري أن عبدالظاهر السقا يمتلك نتيجة عينات المسحات الطبية منذ وقت طويل من ليلة المباراة ولكنه أخطر الجهاز الفنى بها بعد منتصف الليل وهو ما آثار غضب المدير الفنى .

انفعل بشدة طارق العشري من موقف عبدالظاهر السقا بسبب التأثير عن قراراته الفنية فى المباراة ، وأعرب العشري تعجبه الشديد من موقف السقا، ورفض السقا انفعال العشري وهو ما أدى إلى تقديم استقالة عن منصبه ورفض حضور مباراة الفريق أمام الأهلي .

ورفض مجلس المصري استقالة عبدالظاهر السقا ، وتجرى الآن محاولات قوية لتقارب وجهة النظر بين الطرفين من خلال تدخل مجلس الإدارة فى محاولة لبث حالة من الاستقرار داخل الفريق .