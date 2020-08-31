النصر السعودي يقترب من التعاقد مع مسعود أوزيل نجم أرسنال

وأشارت صحيفة تيليجراف البريطانية بأن النصر يرغب في التعاقد مع أوزيل من أرسنال بعد ابتعاده من حسابات الفريق للموسم الجديد.
وأكدت الصحيفة أن أحد الأندية القطرية تنافس النصر على ضم أوزيل هذا الصيف.
وأضافت الصحيفة بأن أوزيل في الوقت الحالي يرفض الرحيل عن أرسنال ويفضل البقاء لنهاية عقده.
وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال بنهاية الموسم المقبل.
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