كارتيرون يتولي تدريبات لاعبي الزمالك الأساسيين

تولى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا مباراة إنبي أمس.

وأدى اللاعبون تدريبات خفيفة واستشفائية تحت قيادة كارتيرون لتقليل الحمل البدني عليهم وبعض التدريبات التكتيكية والمرونة الجسدية.

ونفذ كارتيرون التدريبات برفقة أحمد عصمت مدرب الأحمال بالفريق الأبيض بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي هذا في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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