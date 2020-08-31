خلال تكريمه لـ بائع الفريسكا.. وزير الرياضة: إبراهيم عبدالناصر نموذج نفتخر به وندعمه | شاهد

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه اليوم، الإثنين، الشاب إبراهيم عبد الناصر، المعروف إعلاميًا بـ "بائع الفريسكا" والحاصل على مجموع 99.6% في الثانوية العامة.

وخلال اللقاء هنأ وزير الشباب والرياضة، الشاب إبراهيم عبدالناصر؛ على تفوقه العلمي والنجاح في دراسته، وكفاحه في العمل مما يجعله نموذجًا إيجابيًا داخل المجتمع.



كما أهدى وزير الشباب والرياضة للشاب إبراهيم عبدالناصر، دراجة رياضية من المبادرة الرئاسية "دراجتك.. صحتك"، مشيرًا إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة على الوقوف إلى جانب شبابها، وتقديم الشاب المكافح نموذجا مثاليا للشباب.

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من جانبه، وجه الشاب إبراهيم عبدالناصر، ووالده، الشكر إلى وزير الشباب والرياضة على اللقاء، وعلى تكريم نجله.

وكان "صبحي" وجه التهنئة صباح أمس للطالب ابراهيم عبدالناصر، مشيرًا إلى أنه سيكون من أوائل الطلاب الذين يشاركون في الرحلات التي تدعمها الوزارة لأوائل الثانوية العامة، علاوة على إشراكه في مجموعة من الأنشطة والدورات التدريبية التي تنفذها الوزارة على مدار العام.

وأكد أن أولويات الوزارة ترتكز على تكريم ورعاية الشباب المتفوقين والموهوبين والمبدعين فى مختلف المجالات؛ حتى يكونوا قدوة لغيرهم من الناشئين والشباب.