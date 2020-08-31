أحمد سامي مديرًا فنيًا جديدًا لـ طنطا خلفًا لـ محمد صلاح

وقرر مجلس إدارة نادي طنطا توجيه الشكر للمدير الفني السابق محمد صلاح عقب الهزائم المتتالية التي تعرض لها الفريق خلال الفترة الحالية.
وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا لهزيمة قاسية من منافسه سموحة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ٢٣ من بطولة الدوري المصري.
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