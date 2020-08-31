أزمه تضرب بيراميدز قبل لقاء الزمالك.. شكوك حول مشاركة عبدالله السعيد

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الزمالك يوم الخميس القادم، على ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الـ24، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأكد مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، أن عبدالله السعيد قد لا يشارك فى مباراة الزمالك القادمة بسبب الإصابة التي لحقت به فى مباراة سموحة.

وشدد المصدر، على أن عبدالله السعيد سيخضع غدا لبعض الفحوصات من أجل معرفة التحاقه بمباراة الزمالك أم لا.

وغاب عبدالله السعيد عن مباراتي الإنتاج الحربي وأسوان فى الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 45 نقطة، متساويا مع الزمالك الذي يأتي خلفه فى المركز الثالث فى عدد النقاط بفارق الأهداف.