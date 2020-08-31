36 مباراة.. الأهلى يستعرض أرقام رينيه فايلر مع الفريق من منذ تولية القيادة

ونشر حساب النادى الأهلى على إنستجرام صورة لـ فايلر "وعلق قائلا "#زي_النهاردة ٣١ أغسطس ٢٠١٩ مدربنا يبدأ مهمته بقيادة فريقنا".
٣٦ مباراة - ٢٨ فوز - ٧٨ هدفا".
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ويستأنف الأهلي تدريباته، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز ثمين على المصري، مساء اليوم، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة رقم 23 لبطولة الدوري.
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