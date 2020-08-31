كارتيرون يستقر على البديل الأنسب لطارق حامد أمام بيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على تعويض غياب طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض عن المباراة المقبلة أمام بيراميدز، بلاعب من الاجنحة بالفريق لعدم جاهزية محمد حسن.

ويفكر الفرنسي في الاستعانة باللاعب أحمد سيد “زيزو” في هذا المركز والذي سبق واعتمد عليه من قبل في نفس المركز لنفس الأسباب التي تمثلت وقتها في غياب أي من الثنائي طارق حامد أو التونسي فرجاني ساسي، الذي يقود خط وسط الزمالك بشكل أساسي سواء في الموسم الحالي أو الماضي.

يذكر أن غيتب طارق حامد عن لقاء بيراميدز المقبل بسبب حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة إنبي بالأمس، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر المسابقة المحلية.