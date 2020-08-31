نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم آرسنال مطلوب في الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن أحد أندية الدوري الإيطالي أعربت عن رغبتها في الحصول على خدمات الأوروجوياني لوكاس توريرا نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة التايمز البريطانية بأن المفاوضات مستمرة بين ناديي آرسنال الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي من أجل حسم صفقة لوكاس توريرا في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن آرسنال يرغب في الحصول على مبلغ 27 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن خدمات نجمه الأوروجواياني تهو الأمر الذي يعقد إتمام الصفقة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن توريرا البالغ من العمر 24 عامًا يلعب في صفوف آرسنال منذ صيف 2018 قادمًا من سامبدوريا الإيطالي.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم آرسنال مطلوب في الدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.