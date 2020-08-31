نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير أزارو بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على استعادة خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم المعار، بنهاية الموسم الجاري.

ويأتي قرار النادي الأهلي، في إستعادة المغربي وليد أزارو عقب نهاية إعارته في يونيو الماضي، وعدم رغبته في الاستمرار بالدوري السعودي بالموسم الجديد.

واتفق النادي الأهلي، خلال الساعات الماضية مع أزارو، حول تجديد عقده لمدة ثلاث مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي له في عقده، بمبلغ 17 مليون جنيه سنويًا.

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، أوصت الإدارة بعودة اللاعب مرة أخرى إلى صفوف ناديه والاستفادة من خدماته بالمواسم المقبلة.