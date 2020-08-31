نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمهيدًا للرحيل إلى برشلونة.. ليفربول يُحدد سعر ماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدي نادي برشلونة رغبه قوية في التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناء على طلب من المدير الفني رونالد كومان.

ويسعي النادي الكتالوني إلى إيجاد البديل المناسب، للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي أقترب من الرحيل عن الكامب نو الفترة المقبلة.

وفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فان ماني متحمس للغاية، للعب لنادي برشلونة خاصة في وجود الهولندي رونالد كومان.

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كما أشارت صحيفة " ديلي إكسبريس " أن نادي ليفربول لن يتخلي عن جناح الفريق بمبلغ أقل من 90 مليون جنيه إسترليني.

ولا يرغب ماني في الاستمرار مع ليفربول، بعد الإشادة الكبيرة بالنجم المصري محمد صلاح، حيث يعتقد اللاعب السنغالي أنه مهضوم الحق داخل الأنفلد.

وكان ماني قد شارك رفقة المدرب الهولندي مسبقاً في الفتره بيب 2014:2016 أثناء ولاية المدرب الهولندي لنادي ساوثامبتون الانجليزي.

يذكر أن ماني قد شارك رفقة ليفربول في الموسم المنقضي خلال 35 لقاء، حيث سجل خلال 18 هدفًا وقدم تسعة تمريرات حاسمة.