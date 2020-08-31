نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أحد الأسباب الرئيسية في رحيل ميسي عن برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية عن الأسباب الحقيقة وراء طلب ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، الرحيل عن صفوف الفريق والتي من أهمها هي إقالة الإدارة الكتالونية للمدير الفني إرنستو فالفيردي.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إقالة فالفيردي لم تكن تعجب ميسي، وأنه كان يرى أنها لم تكن اللحظة المناسبة للتخلي عن المدرب، بالإضافة للطريقة التي تخلت بها الإدارة عن المدير الفني.
وأضافت«ماركا» أن نجم البارسا يعتقد أن مسيرته وفترته انتهت مع برشلونة، وأنها نهاية مرحلته كلاعب في قلعة الكامب نو، حيث يرى ميسي بل ويريد أن يفسح المجال للأجيال الجديدة، لتأخذ بزمام الأمور داخل برشلونة.
وأعلن النجم الأرجنتيني في وقت سابق رغبته بالرحيل عن برشلونة، حيث تغيب عن فحوصات كورونا التي تُجرى استعداد للموسم الجديد.
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