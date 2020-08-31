إنجازات فايلر بعد عام من تدريب الأهلي

5:52 مساءً - 31 أغسطس، 2020
عام مضى على تولي رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حيث تولى تدريب الفريق في مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2019.
لعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين في مختلف البطولات.
سجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.
وجاءت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي:
– في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة. سجل لاعبو الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.
– في دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و٣ تعادلات وخسارة وحيدة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.
– مباراة وحيدة في كأس مصر حقق فيها الفوز، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.
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