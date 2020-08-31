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إنجازات فايلر بعد عام من تدريب الأهلي

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5:52 مساءً - 31 أغسطس، 2020

عام مضى على تولي رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حيث تولى تدريب الفريق في مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2019.

لعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المباريات، تمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين في مختلف البطولات.
سجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

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وجاءت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي:

– في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة واحدة. سجل لاعبو الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

– في دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و٣ تعادلات وخسارة وحيدة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.
– مباراة وحيدة في كأس مصر حقق فيها الفوز، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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