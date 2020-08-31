أمير مرتضى منصور يحيي الذكرى الـ 14 لوفاة محمد عبد الوهاب

ونشر أمير مرتضى منصور عبر خاصية استوري بحسابه على إنستجرام صورة للراحل محمد عبد الوهاب وهو يرتدي تيشرت المنتخب المصري.
وأضافت : تلقيت منذ شهر اتصالا تليفونيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصل بى يطمئن على ويسألنى عن أى شئ أريده، فقلت له ربنا يخليك يا كابتن ويبارك فيك وبشكرك على اتصالك.
وتابعت: الأهلى لم يقصر معنا فى أى شئ، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله.. أديت فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب فى العام الذى توفى فيه، وأمنيتى أن أحج بيت الله الحرام بأذن الله تعالى، لما ربنا ييسرها معايا.
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