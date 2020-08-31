برنامج تدريبي خاص لشيكابالا فى الزمالك لهذا السبب

ويسعى الجهاز الفني للزمالك لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب لمباريات الفريق المقبلة بعد انتهاء فترة الإيقاف التي أبعدته عن المباريات الأخيرة منذ بطولة السوبر.
وأدى شيكابالا برنامجا خاصا لزيادة معدلات لياقته الفنية والبدنية تحت إشراف أمير عبدالعزيز المدرب العام للفريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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