الشباب والرياضة تواصل تنفيذ دورات ضد العنف الاجتماعي وجلسات حرفية لتنمية المهارات

نظمت وزارة الشباب والرياضة (الادارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب) دورة تدريبية عن التوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمساحة الآمنة بكل من مركزي شباب دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، ومركز شباب الزهور بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بمشاركة 40 من الوافدات السوريات والمواطنات المصريات.
يأتي ذلك في ضوء توجهات الوزارة نحو تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة لأشقائنا العرب الوافدات بهدف نشر آفاق التنمية في كافة المجالات، من خلال برنامج الوزارة المنفذ بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، لتشغيل 8 مساحات امنة داخل مراكز الشباب في خمس محافظات وهي "الشرقية، القليوبية، دمياط، اسوان، الجيزة".
وفي إطار مواصلة الوزارة تنفيذ فعاليات برنامج "مشوارى" بالتعاون مع منظمة اليونيسف ومؤسسة أجيال، استقبل مركز شباب حي السلام بالزهور ثاني الجلسات الحرفية بمبادرة "كافية مشوارى"، والتي تتضمن ورشة تعليم صناعة المنظفات، شارك خلالها 25 فتاة.
يذكر ان برنامج "مشوارى" يستهدف تنمية المهارات الحياتية للنشء والشباب، يشمل مكونين أساسيين لتنمية مهارات الحياتية للنشء مثل الاتصال، وتحديد الأهداف، والتفكير الابتكاري، ومهارات التوظيف، بينما يشمل المكون الثاني إنشاء مراكز خدمة المشورة المهنية للشباب لتقديم خدمات توجيه ودعم للشباب لتحديد مسارهم المهني.
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