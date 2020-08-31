بفوز فريق كرة اليد مواليد 2000 بكأس مصر.

ونشرت الصفحة الرسمية لفريق كرة اليد صورة للفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وعلقت قائلة "كالعادة اللقب يبحث عن صاحبه دولاب بطولاتنا يستقبل كأس جديد بعدما اقتنص شباب الأهلي 2000 لقب كأس مصر على حساب الزمالك رحبوا بأبطال مصر". اقرأ أيضا: وتوج شباب يد الأهلي 2000 ببطولة كأس مصر لكرة اليد بعد تغلبه على الزمالك بنتيجة 30-25 على مدار شوطي اللقاء.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اللقب يبحث عن صاحبه.. الأهلي يحتفل بفوز مواليد 2000 بكأس مصر على حساب الزمالك| شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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