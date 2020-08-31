حصل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعرضه للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة إنبي أمس.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن الإصابة طفيفة ولن تؤثر على جاهزيته لمباراة الفريق أمام بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز. وفضل الجهاز الفني للزمالك منح محمود علاء راحة بعد شعوره بحالة دوار في نهاية اللقاء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شعر بدوار .. راحة لمحمود علاء من تدريبات الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.