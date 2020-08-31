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شعر بدوار .. راحة لمحمود علاء من تدريبات الزمالك

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حصل محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم بعد تعرضه للإصابة بجرح في الرأس خلال مباراة إنبي أمس.

وفضل الجهاز الفني للزمالك منح محمود علاء راحة بعد شعوره بحالة دوار في نهاية اللقاء.

وأكد الجهاز الطبي للزمالك أن الإصابة طفيفة ولن تؤثر على جاهزيته لمباراة الفريق أمام بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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