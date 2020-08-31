زيزو وجنش راحة من تدريبات الزمالك



ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز. ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل. حصل أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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