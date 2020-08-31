حصل أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل.
ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر زيزو وجنش راحة من تدريبات الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.