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زيزو وجنش راحة من تدريبات الزمالك

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حصل أحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرحيم "جنش" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على راحة من التدريبات الجماعية اليوم بإذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.
ومن المقرر أن ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل.
ويواجه الزمالك فريق بيراميدز في الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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