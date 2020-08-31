جرس إنذار.. 3 عوامل تهدد بإسقاط ليفربول من على عرش إنجلترا

تحديات كبيرة تنتظر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، خلال الموسم الجديد، أبرزها البقاء على القمة.

ليفربول الذي نجح في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" الموسم الماضي، يسعى لمواصلة التربع على عرش إنجلترا في الموسم الجديد 2020 - 2021.

الطريق لن يكون ممهدا أمام محمد صلاح ورفاقه للحفاظ على لقب البريميرليج، نظرا لوجود بعض العوامل التي تهدد بقاء ليفربول على القمة:

ويستعرض " دوت الخليج" 3 عوامل تهدد بإسقاط ليفربول من على عرش إنجلترا:

التشبع:

حذر النجم المصري المصري محمد صلاح منذ أسابيع قليلة زملاءه من خطر التشبع، وأكد أن الدوافع تقل كلما فاز الفريق بالألقاب، مشيرا إلى أن الفريق عليه تغيير عقليته، من أجل مواصلة حصد الألقاب في الموسم الجديد.

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فريق ليفربول فقد أول ألقاب الموسم الجديد، أول أمس السبت، وخسر لقب كأس الدرع الخيرية بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 -1.

2- غياب التدعيمات:

الريدز لم يعقد صفقة سوير حتى الآن من أجل مواصلة المنافسة على جميع الألقاب، ولم يعوض رحيل لوفرين بصفقة قوية، ولم يدعم هجومه بصفقة سوبر لتعويض غياب صلاح أو ماني أو فيرمينو في بعض المباريات، كما أن صفقة تياجو ألكانتارا لاعب وسط بايرن ميونخ مهددة بالفشل، بعد دخول مانشستر يونايتد في صراع التعاقد مع اللاعب.

3- ميركاتو المنافسين:

عقد منافسو ليفربول صفقات قوية خلال الصيف الحالي، مثل مانشستر سيتي الذي ضم فيران توريس جوهرة فالنسيا الإسباني وناثان آكي نجم بورنموث، واقترابه من ضم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، في حين ضم تشيلسي كلا من تميو فيرنر نهاجم لايبزيج وحكيم زياش من أياكس، وتشيلويل من ليستر سيتي واقترابه من ضم كاي هافيرتر لاعب بايرن ليفركوزن أحد أفضل المواهب الصاعدة في العالم، يقف ليفربول مترقبا الوضع.