الارشيف / الرياضة

بالأرقام.. إنجازات فايلر مع الأهلي بعد عام من قيادة الفريق الأحمر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

عام مضى على تولي رينيه فايلر المسئولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، حيث تولى تدريب الفريق في مثل هذا اليوم 31 أغسطس 2019. 

لعب الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر 36 مباراة في مختلف المسابقات، وتمكن من تحقيق الفوز في 28 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في لقاءين بمختلف البطولات.

وسجل الأهلي خلال 36 مباراة تحت قيادة رينيه فايلر 78 هدفًا، واستقبلت شباكه 16 هدفًا.

وجاءت مواجهات الأهلي تحت قيادة فايلر على النحو التالي:

Advertisements

– في بطولة الدوري لعب الأهلي تحت قيادة فايلر 23 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، سجل لاعبو الأهلي 56 هدفًا واستقبلت شباكه 8 أهداف.

– في دوري أبطال إفريقيا خاض الفريق 10 مباريات، حقق 6 انتصارات و٣ تعادلات وخسارة وحيدة، سجل 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

– مباراة وحيدة في كأس مصر حقق فيها الفوز، سجل 3 أهداف واستقبلت شباكه هدفًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بالأرقام.. إنجازات فايلر مع الأهلي بعد عام من قيادة الفريق الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا