ميار شريف تفوز في ثانى مبارياتها وتتأهل لدور الـ 16 لبطولة پراج المفتوحة للتنس

نجحت ميار شريف بطلة مصر فى التنس، والمتأهلة لأولمپياد طوكيو، فى الفوز فى ثانى مبارياتها في بطولة پراج المفتوحة بالتشيك، علي المجرية دلما جالفى بمجموعتين مقابل مجموعة ، بنتيجة 7/6 – 6/1 – 6/3 .

ومن المنتظر، أن تواجه ميار شريف بطلة مصر فى التنس ، الصربية إيفانا يوروفيتش فى دور الـ 16 من البطولة ، غدًا الثلاثاء .

وتعتبر هذة المشاركة الثانية لميار شريف هذا العام في بطولة پراج المفتوحة حيث شاركت يوليو الماضي في البطولة ذاتها.

بطولة پراج المفتوحة تعتبر ضمن تصنيف "التشالينچير" وهي من البطولات الهامة في تنس السيدات.

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و تسعى ميار شريف إلى حصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى من أجل التقدم في التصنيف العالمى للعبة ، خاصة إنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها في حصد المزيد و المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات .

ميار شريف حققت الميدالية الذهبية لمنافسات التنس الأرضى فى دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب، ونجحت ميار شريف فى الفوز فى المباراة النهائية لفردى السيدات على ستورم سيمونز لاعبة جنوب إفريقيا ونجحت في الفوز 2-0.

وتأهلت ميار شريف لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، بناء على تلك النتيجة، وتٌعد ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد فى تاريخ اللعبة.