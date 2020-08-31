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مصر المقاصة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف

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انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مصر المقاصة وحرس الحدود بتقدم المقاصة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري.

هدف اللقاء الوحيد حتى الآن سجله محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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