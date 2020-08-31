مصر المقاصة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف

هدف اللقاء الوحيد حتى الآن سجله محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة 45. ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر برصيد 23 نقطة، فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة. انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مصر المقاصة وحرس الحدود بتقدم المقاصة بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري.

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