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المقاولون العرب يكشف حقيقة شكوى حكم مباراة الجونة

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كشف محمد عادل فتحي، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حقيقة تقديم شكوى ضد حكم لقاء الجونة، سعيد حمزة.

وخسر المقاولون العرب، مواجهة الجونة بهدفين دون رد من ركلتي جزاء، ليظل في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بعد خوض 23 لقاء.

وقال عادل، في تصريحات خاصة لصدى البلد: "لم نتقدم بشكوى ضد  حكم مباراة الجونة سعيد حمزة، رغم تعرضنا للظلم خلال المباراة".

وأضاف: "تراجعنا عن تقديم الشكوى؛ دعما لمنظومة التحكيم واللجنة الخماسية، أوضحنا الأمر للمدير الفني عماد النحاس الذي تفهم الأمر".

وكان الجهاز الفني للمقاولون، بقيادة عماد النحاس، طلب تقديم شكوى ضد حكم اللقاء، قبل أن يستقر مجلس الإدارة على تأجيل الأمر لحين ملاحظة الأداء التحكيمي خلال المباريات القادمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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