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شيكابالا وعمر السعيد يتألقان فى التقسيمة الفنية بتدريب الزمالك

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسي أمام إنبي أمس.

وقسم الجهاز الفني للزمالك الفريق إلى مجموعتين حيث شهدت التقسيمة تألق شيكابالا ومصطفى فتحي وحسام أشرف وعمر السعيد.

وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف مدربا الزمالك على التقسيمة الفنية، في حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربي الأحمال والتأهيل.

 ويستعد الزمالم لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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