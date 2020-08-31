إيقاف رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لمباراتين، بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه الماضية أمام الفيصلي.
وأعلنت لجنة الانضباط تغريم لوشيسكو مبلغ 20 ألف ريال سعودي، إضافة إلى إيقافه مباراتين قادمتين في بطولة الدوري، لما بدر منه في مباراة الفريق أمام الفيصلي.
ويغيب لوشيسكو آخر مباراتين للهلال في الدوري السعودي أمام الوحدة والشباب.
وكان الهلال توج بطلًا للدوري السعودي بعد فوزه في الجولة الماضية على الحزم بنتيجة 4-1.
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