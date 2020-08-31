الارشيف / الرياضة

إيقاف رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال لمباراتين، بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه الماضية أمام الفيصلي.

وأعلنت لجنة الانضباط تغريم لوشيسكو مبلغ 20 ألف ريال سعودي، إضافة إلى إيقافه مباراتين قادمتين في بطولة الدوري، لما بدر منه في مباراة الفريق أمام الفيصلي.

ويغيب لوشيسكو آخر مباراتين للهلال في الدوري السعودي أمام الوحدة والشباب.

وكان الهلال توج بطلًا للدوري السعودي بعد فوزه في الجولة الماضية على الحزم بنتيجة 4-1.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إيقاف رازفان لوشيسكو مدرب الهلال السعودي مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا