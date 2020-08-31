طارق حامد يشارك فى تدريب الزمالك رغم غيابه عن مباراة بيراميدز

وكان طارق حامد قد حصل على بطاقة صفراء أمام إنبي أمس وهي البطاقة الثالثة ليغيب عن المباراة المقبلة.
وتواجد طارق حامد في المران وخاض التدريبات الجماعية ثم خاض جزءا تدريبيا في الجيمانزيوم.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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