المقاولون العرب يخضع لتحاليل الدم للكشف عن كورونا قبل لقاء المصري بالدوري

يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب غدًا الثلاثاء، لتحاليل الدم للكشف عن فيروس كورونا وذلك ضمن البروتوكول الطبي الموضوع من اتحاد الكرة المصري استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 24 من الدورى الممتاز.
ويتطلع عماد النحاس مدرب المقاولون، إلى استعادة مسار الانتصارات بعد الخسارة من الجونة فى المباراة الأخيرة ، وتعرض الفريق لهزيمتين خلال آخر ثلاث مباريات للمنافسة بقوة على مركز متقدم في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدجوري المصري وضمان المشاركة الافريقية فى الموسم القادم .
وعاد لاعبو المقاولون العرب من مدينة الغردقة إلى القاهرة تمهيدًا لبدء الاستعداد للقاء النادي المصري فى إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري والمقرر إقامته فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 12 لقاء وتعادل في 4 أخرى وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 أخرى.
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