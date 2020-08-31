بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل موقعة بيراميدز

انتظم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وتعافى مصطفى فتحى من إصابته التي أبعدته عن مباريات الفريق الماضية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني.
ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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