انتظم مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي. وتعافى مصطفى فتحى من إصابته التي أبعدته عن مباريات الفريق الماضية، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة وفقا لرؤية الجهاز الفني. ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل موقعة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.