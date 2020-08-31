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الكشف عن حقيقة تأجيل انطلاق الدوري الإماراتي للموسم الجديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن حقيقة تأجيل انطلاق الدوري الإماراتي للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إماراتية، أن منافسات الدوري الإماراتي (دوري الخليج العربي) للموسم الجديد، ستقام في موعدها المحدد لها في التاسع من سبتمبر المقبل.

وذكرت صحيفة"البيان" الإماراتية، أن رابطة المحترفين أكدت على موعد انطلاق الموسم الجديد من المسابقة، وذلك من أجل توفير الاحتكاك المناسب للأندية المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا والتي تقام منافساتها في الفترة ما بين 14 سبتمبر المقبل والثالث من أكتوبر المقبل بنظام التجمع.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابطة المحترفين تلقت طلبات بتأجيل انطلاق الموسم الجديد، كما تلقت طلبات بإقامة الدوري في موعده.

وأوضحت الصحيفة أن ثلاثة أندية لم يتم الكشف عنها، تقدمت بطلبات رسمية لتأجيل المسابقة لما بعد نهاية المنافسات الآسيوية وذلك لمنح اللاعبين قسطا من الراحة عقب مشاركتهم في بعض المسابقات الودية والتي نتج عنها تعرض بعض اللاعبين للإصابة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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