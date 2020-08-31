نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الراحلين عن برشلونة بشكل نهائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة على أسماء اللاعبين الراحلين عن النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة إدارة النادي للإحلال والتجديد في صفوف البرسا من أجل استعادة الفريق لبريقه والعودة للمنافسة على البطولات بالموسم الجديد.

المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز يأتي في مقدمة الراحلين عن برشلونة هذا الموسم بسبب تقدم سنه وتراجع مستواه وحاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم سوبر جديد لقيادة هجوم البرسا في الموسم المقبل.

تضم قائمة الراحلين ايضًا المدافع الإسباني جيرارد بيكيه لتراجع مستواه بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة،وكذلك الفرنسي صامويل أومتيتي ومواطنه عثمان ديمبلي نظرًا لكثرة اصابات الثنائي وعدم استفادة الفريق منهما بالشكل الأمثل.

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ومن المتوقع ايضًا رحيل جوردي ألبا وأرتورو فيدال وسيرجيو بوسكيتس، وسيرجي روبرتو وتوديبو، كما اقترب ايضًا النجم الكرواتي ايفان راكيتيتش من مغادرة النادي الكتالوني بعدما أصبح دوره غير فعال مع الفريق في الفترة الأخيرة ولا فائدة من وجوده.

وقد يتخلي النادي الكتالوني عن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو من أجل توفير الأموال اللازمة لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الموسم المقبل، كما تقرر الاستغناء عن رافينيا وسيميدو.

بينما قرر الأرجنتيني ليونيل ميسي الرحيل عن صفوف برشلونة في الموسم المقبل، حيث أبلغ إدارة النادي الكتالوني بشكل رسمي رغبته في فسخ التعاقد من طرف واحد والرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة القادمة، لكن الإدارة تريد الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ قيمته 700 مليون يورو للموافقة على رحيله.

ولا تزال هناك محاولات من إدارة نادي برشلونة لإقناع اللاعب بالعدول عن قراره والاستمرار مع الفريق، لكن كل المؤشرات تؤكد رحيله هذا الصيف واقترابه من الانتقال لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بداية من الموسم المقبل.