نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النني مرشح للانتقال للدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت العديد من التقارير الصحفية الإيطالية، الى أن نادي سامبدوريا الإيطالي يسعي للحصول على خدمات الدولي المصري محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت شبكة "توتو ميركاتو" الإيطالية أن سامبدوريا مهتم بضم النني من أرسنال للعب في صفوفه الموسم المقبل على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أن كلاوديو رانييري المدير الفني لسامبدوريا يبحث عن لاعب خط وسط مميز يعزز به صفوفه.

وشارك الدولي المصري في تتويج أرسنال بكأس الدرع الخيرية هذا الأسبوع على حساب ليفربول، بعد عودته الإعارة في صفوف بشكتاش التركي.