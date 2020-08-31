نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يدرس رفع اسم محمود متولى من قائمة الموسم الجديد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يدرس مسؤولو النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، رفع أسم محمود متولي من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة أسوان.
للإصابة محمود متولي بالرباط الصليبي
وأصيب محمود متولي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالرباط الصليبي، خلال مواجهة أسوان، بالدوري حيث أجرى الاعب الجراحة تحت أشرف الدكتور أحمد عبد العزيز.
ويحتاج محمود متولي لفترة علاج تصل لـ9 أشهر وفقا للبروتوكول العالمى لعلاج الصليبي، مما يعني عودته مطلع شهر يونيو المقبل، وبالتالي سيغيب عن مباريات الأهلي المتبقية هذا الموسم وكذلك معظم مباريات الموسم المقبل.
من جانبه يدرس مسؤولو النادي الأهلي، رفع اسم الاعب من قائمة الفريق الكروي الأول، للموسم الجديد، للاستفادة من هذا المكان بضم لاعب جديد.
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