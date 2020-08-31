نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، بالاتفاق مع لجنة الكرة بالنادي، على تمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى اللاعب.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح قد أوصت بتجديد عقد اللاعب بعد تألقه في الدوري السعودي.

يذكر أن لجنة التخطيط أصرت تمديد عقد اللاعب في حالة الإتفاق على التفاصيل المالية فور عودته من المغرب، على الرغم رفض فايلر هذا القرار لعدم إقتناعه باللاعب.