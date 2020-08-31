الارشيف / الرياضة

الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب ، بالاتفاق مع لجنة الكرة بالنادي، على تمديد عقد المغربي وليد أزارو لاعب الفريق الكروي الاول بالقلعة الحمراء رغم تحفظ السويسري فايلر المدير الفني للفريق وعدم قناعته بمستوى اللاعب.

وكانت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح  قد أوصت بتجديد عقد اللاعب بعد تألقه في الدوري السعودي.

يذكر أن لجنة التخطيط أصرت تمديد عقد اللاعب في حالة الإتفاق على التفاصيل المالية فور عودته من المغرب، على الرغم رفض فايلر هذا القرار لعدم إقتناعه باللاعب. 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأهلي يحسم مصير أزارو من التجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا