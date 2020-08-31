

جاري التحميل ... جاري التحميل ... 7:22 مساءً - 31 أغسطس، 2020 سيف هاني «فوكس»، لاعب فريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد ٢٠٠٠، قال إن الفريق استحق لقب بطولة كأس مصر عن جدارة، بعد أن تغلب على نظيره فريق الزمالك في المباراة النهائية.

وأوضح أن الفريق خلال مشواره نحو اللقب تخطى العديد من العقبات، التي كان أبرزها توقف المسابقات لفترة طويلة بسبب وباء كورونا، إلى جانب الغيابات التي عانى منها الفريق بالفترة الماضية.

وشدد فوكس على أن اللاعبين تحلوا بروح الفانلة الحمراء، وكانوا على قدر المسئولية وحصدوا بطولة غالية سوف تمنح دوافع كبيرة للموسم الجديد. اشترك فى النشرة البريدية ليصلك جديد النادى الأهلى فوكس: الأهلي حقق الكأس عن جدارة

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