إصابة إسلام جابر فى مران الزمالك .. اليوم

تعرض إسلام جابر لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لكدمة خفيفة في القدم خلال مشاركته في التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للاعبين في التدريبات اليوم .
وفضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة منح جابر راحة خلال الوقت المتبقي من مران اليوم من أجل الحفاظ عليه.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
كان الزمالك قد فاز على إنبى فى الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري بهدف سجله مدافع الفريق الأبيض محمود حمدى الونش.
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