مظاهرة زملكاوية في حب طارق حامد على إنستجرام | شاهد

نشر طارق حامد لاعب نادى الزمالك صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ". وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : ارجل واحد في الملعب و بارا الملعب ماشالله - ربنا يحميك يا كابتن - احسن لاعب في مصر اقر ايضا : وحرص طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على خوض التدريبات اليوم بشكل طبيعي برفقة زملائه بالمران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة رغم غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز بسبب الإيقاف. وكان طارق حامد قد حصل على بطاقة صفراء أمام إنبي أمس وهي البطاقة الثالثة ليغيب عن المباراة المقبلة.

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