حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على هامش تدريبات اليوم من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق لمباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل.
وتحدث أمير مرتضى مع الجهاز الفني حول توفير المناخ اللازم لمنح اللاعبين التركيز الأمثل قبل مباراة بيراميدز التي تعتبر من أهم مباريات الدوري وتحقيق الفوز بها سيكون أمرا مهما لتخطي بيراميدز في ترتيب المسابقة خاصة أنه المنافس الأقرب للزمالك في عدد النقاط.
ويواجه الزمالك فريق بيراميدز مساء الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أمير مرتضى يطمئن على جاهزية لاعبي الزمالك استعدادا لبيراميدز فى الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.