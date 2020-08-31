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أمير مرتضى يطمئن على جاهزية لاعبي الزمالك استعدادا لبيراميدز فى الدوري

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حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك على الاجتماع بالجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على هامش تدريبات اليوم من أجل الاطمئنان على جاهزية الفريق لمباراة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الخميس المقبل.

وتحدث أمير مرتضى مع الجهاز الفني حول توفير المناخ اللازم لمنح اللاعبين التركيز الأمثل قبل مباراة بيراميدز التي تعتبر من أهم مباريات الدوري وتحقيق الفوز بها سيكون أمرا مهما لتخطي بيراميدز في ترتيب المسابقة خاصة أنه المنافس الأقرب للزمالك في عدد النقاط.

ويواجه الزمالك فريق بيراميدز مساء الخميس المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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