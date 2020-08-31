المقاولون العرب يغلق ملف مباراة الجونة ويستعد بقوة لمواجهة المصري

قرر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، عدم معاقبة اللاعبين بعد الهزيمة أمام الجونة بثنائية نظيفة فى المباراة التى اقيمت أمس على استاد الجونة فى إطار مباريات الاسبوع الثالث والعشرون من الدوري المصري .

وعاد لاعبو المقاولون العرب من مدينة الغردقة إلى القاهرة تمهيدًا لبدء الاستعداد للقاء النادي المصري فى إطار مباريات الجولة الـ24 من الدوري والمقرر إقامته فى الثامنة والنصف مساء الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وطالب عماد النحاس اللاعبين بضرورة استعادة طريق الانتصارات للبقاء فى المنافسة على مركز متقدم بالمربع الذهبى ، وذلك بعد تعرض الفريق لهزيمتين خلال آخر ثلاث مباريات أمام أسوان بهدف وأمام الجونة بهدفين.

ويستأنف ذئاب الجبل تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، حيث يخوض الأساسيون تدريبات استشفائية للتغلب على ضغط المباريات المتتالي والمجهود البدي القوي الذي ظهر به اللاعبين أمام الزمالك والجونة على التوالي.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 23 مباراة، حيث فاز الفريق في 12 لقاء وتعادل في 4 أخرى وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 21 آخرين.