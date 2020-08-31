حرس الحدود يفرض التعادل 1-1 على مصر المقاصة في الدوري الممتاز

فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود التعادل الإيجابي 1-1 على مصر المقاصة، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 23 بالدوري المصري الممتاز.
وفي الدقيقة 35 ألغى حكم الفيديو هدفا لفريق مصر المقاصة، بعد تدخل لاعب المقاصة بشكل خطير ضد لاعب حرس الحدود، لتحتسب خطأ على لاعب المقاصة.
ومع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الصائع بعد نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول سجل محمد ابراهيم هدف التقدم لمصر المقاصة من ركلة جزاء.
واستطاع حرس الحدود إدراك هدف التعادل في الدقيقة 85، بعدما سدد عمرو الحلواني ركلة حرة مباشرة بنجاح في شباك حارس مرمى المقاصة.
وبتلك النتيجة، رفع حرس الحدود رصيده 25 ليتساوى مع طلائع الجيش صاحب المركز العاشر، بينما وصل المقاصة إلى النقطة 24 بالتساوي مع الإنتاج الحربي.
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