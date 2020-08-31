تعرف على موعد مباراتي الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

كشفت رابطة الدوري الإسباني، عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد من المسابقة 2020-2021.

وسُحبت اليوم الإثنين قرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني 2020-2021. وتقرر أن يستضيف نادي برشلونة مباراة الدور الأول على ملعبه كامب نو في الجولة السابعة، في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر، فيما يستضيفه نادي ريال مدريد في الجولة الثلاثين في الحادي عشر من شهر إبريل للعام المقبل. وتوج نادي ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني الموسم المقبل، متفوقًا على غريمه برشلونة.

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