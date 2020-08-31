بكلمات مؤثرة.. عصام الحضري يحيي ذكرى محمد عبد الوهاب

أحيا عصام الحضري حارس مرمى المنتخب المصري السابق، ذكرى وفاة صديقه محمد عبد الوهاب لاعب النادي الأهلي السابق.

وكتب عصام الحضري عبر تويتر قائلا "‏الذكرى الرابعة عشر لوفاة اللاعب الخلوق الذي مثل منتخب مصر والنادي الأهلي الكابتن محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه ، اللهم اغفر له وارحمه و عافه و اعف عنه واجعله من اهل الفردوس الأعلى بلا حساب ولا سابقة عذاب نسألكم الدعاء".

يذكر أن والدة محمد عبد الوهاب، قالت في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، وهى فى حزن شديد رغم مرور 14 عاما على وفاته، إن الكابتن سيد عبد الحفيظ الوحيد الذى يتواصل معها من النادى الأهلى ويقوم بزيارتنا فى منزلنا بسنورس.

وأضافت : تلقيت منذ شهر اتصالا تليفونيا من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى اتصل بى يطمئن على ويسألنى عن أى شئ أريده، فقلت له ربنا يخليك يا كابتن ويبارك فيك واشكرك على اتصالك.

وتابعت: الأهلى لم يقصر معنا فى أى شئ ، وأعطانا حقوقنا كاملة والحمد لله.. أديت فريضة الحج للمرحوم محمد عبد الوهاب فى العام الذى توفى فيه ، وأمنيتى أن أحج بيت الله الحرام بإذن الله تعالى ، لما ربنا ييسرها معايا.