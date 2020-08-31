قرعة الدوري الإسباني.. ريال مدريد يواجه خيتافي في الجولة الأولى وبرشلونة يلاقي إيلتشي

وسحبت اليوم الاثنين قرعة الموسم الجديد للبطولة التي تنطلق في الثالث عشر من شهر سبتمبر المقبل كما أعلنت الليجا.
ويستهل نادي ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة خيتافي في الجولة الأولى، فيما يلاقي برشلونة نظيره نادي إيليتشي، ويصطدم نادي أتلتيكو مدريد بنظيره إشبيلية.
وتحدد أيضًا موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يستضيف الأخير مباراة الدور الأول على ملعبه كامب نو في الجولة السابعة، في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر، فيما يستضيفه نادي ريال مدريد في الجولة الثلاثين في الحادي عشر من شهر إبريل للعام المقبل.
وتوج نادي ريال مدريد ببطولة الدوري الإسباني الموسم المقبل، متفوقًا على غريمه برشلونة.
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